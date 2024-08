EJA do Acre tem matrículas prorrogadas até 23 de agosto

O governo do Acre anunciou a prorrogação do prazo para matrículas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) até o dia 23 de agosto. Os interessados em retomar os estudos devem se dirigir à escola da rede estadual mais próxima, munidos de documento de identificação, comprovante de residência e histórico escolar.

A EJA oferece uma oportunidade para jovens e adultos que, por diversos motivos, não concluíram os estudos na idade regular. “Com essa prorrogação, mais pessoas poderão garantir sua vaga e dar continuidade à sua formação educacional, contribuindo para a ampliação de suas possibilidades no mercado de trabalho e no desenvolvimento pessoal”, destaca o chefe de Departamento de EJA da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, Jessé Dantas.

Além disso, a partir de agora, a recente Portaria Interministerial MEC/MF Nº 8, de 7 de agosto de 2024, introduziu o Programa Pé-de-Meia, que oferece incentivos financeiro-educacionais para os alunos matriculados na modalidade.

Entre os benefícios, estão previstos o incentivo de R$ 200 anuais, destinados a estudantes matriculados com idade entre 19 e 24 anos, R$ 900 por semestre, vinculados à presença mínima de 80% nas aulas, e R$ 3 mil no total, concedidos ao término do ensino médio, além de R$ 200 para os alunos que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, explica que, com a prorrogação, o governo busca garantir que mais jovens e adultos possam se beneficiar dessas oportunidades. “Esta é uma chance de retomar os estudos e aproveitar os benefícios oferecidos, contribuindo para um futuro melhor e mais promissor”, incentiva.