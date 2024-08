Polícia abre inquérito para investigar ataques racistas contra vencedora do Miss São Paulo

A polícia abriu um inquérito para investigar os ataques racistas que a vencedora do Miss Universe São Paulo, a modelo Milla Vieira, de 33 anos, sofreu nas redes sociais após a divulgação do resultado do concurso.

À CNN, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou em nota que a “A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está ciente dos fatos divulgados e instaurou um inquérito policial para a apuração de crime de injúria racial e racismo.”

Nas redes sociais, Milla realizou algumas publicações após a coroação, em que alguns internautas ironizam o resultado do concurso e comentaram que a escolha foi feita por “cotas”.

Após os ataques, a modelo manifestou indignação também em uma postagem. “Por que tanto incômodo? Por que tanto ódio? Internet não é terra sem leis, e os responsáveis serão SIM penalizados. Aqui a ‘cultura do hate’ não se perpetuará”, diz a publicação.

No começo desta semana, as entidades responsáveis pela organização do concurso também emitiram notas de repúdio.

“Em um momento que deveria ser de celebração e orgulho, Milla está sendo alvo de comentários racistas e ataques injustificados, evidenciando que nossa sociedade ainda está longe de alcançar verdadeira igualdade”, diz trecho da nota publicada pelo Miss Universe São Paulo.

Ainda, a organização afirma que irá ajudar Milla na tomada de providências legais a respeito da situação e ressaltou que “as críticas e mensagens negativas direcionadas a miss são um reflexo claro de um preconceito enraizado”. “É doloroso perceber que, se essas mesmas características fossem vistas em uma mulher branca, as reações certamente seriam menos hostis e depreciativas.”