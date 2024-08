Conmebol define datas e horários dos jogos da Seleção pelas Eliminatórias; veja tabela

A diretoria de competições da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou a tabela dos jogos de setembro das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Serão disputadas as sétimas e oitava rodadas.

A Seleção Brasileira vai enfrentar o Equador no dia 6 de setembro, uma sexta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

No dia 10 de setembro, uma terça-feira, o Brasil viaja até o estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, para encarar o Paraguai. O jogo começará às 21h (de Brasília).

Veja a tabela completa das Eliminatórias em setembro:

7ª rodada – 5 e 6 de setembro

5 de setembro – Bolívia x Venezuela – El Alto (BOL) – 17h (de Brasília)

5 de setembro – Argentina x Chile – Buenos Aires (ARG) – 21h (de Brasília)

6 de setembro – Uruguai x Paraguai – Montevidéu (URU) – 20h30 (de Brasília)

6 de setembro – Brasil x Equador – Curitiba – 21h45 (de Brasília)

6 de setembro – Peru x Colômbia – Lima (PER) – 22h30 (de Brasília)

8ª rodada – todos os jogos em 10 de setembro

Colômbia x Argentina – Barranquilla (COL) – 17h30 (de Brasília)

Equador x Peru – Quito (EQU) – 18h (de Brasília)

Venezuela x Uruguai – Maturín (VEN) – 19h (de Brasília)

Paraguai x Brasil – Assunção (PAR) – 21h (de Brasília)

Chile x Bolívia – Santiago (CHI) – 22h (de Brasília)

O Brasil é apenas o sexto colocado nas Eliminatórias, com sete pontos após seis partidas, posição limite de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, que terá 48 participantes pela primeira vez. O sétimo jogará uma repescagem mundial, em março de 2026.

A Argentina lidera com 15 pontos, com o Uruguai logo atrás, com 13. A Colômbia tem 12, a Venezuela, nove, e o Equador, oito. O Peru é o décimo, e último, com dois pontos apenas.

Na primeira competição oficial de Dorival Júnior, o Brasil foi eliminado, no início de julho, pelo Uruguai nas quartas de final da Copa América, nos Estados Unidos, ao perder na decisão por pênaltis. Em oito partidas, o treinador ainda está invicto, com três vitórias e cinco empates. Contra o Equador, ele estreará nas Eliminatórias.