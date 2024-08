Peão de Tarauacá é campeão do rodeio da Expoacre Juruá 2024

O peão Junior Moura, de Tarauacá, é o campeão do rodeio da Expoacre Juruá 2024 de Cruzeiro do Sul. Ele, que é bi campeão do rodeio no Vale do Juruá, ganhou um quadriciclo no valor de R$ 60 mil e R$ 8.500 mil em dinheiro. O evento ocorreu na noite deste sábado, 3 de agosto.

” Eu já fui campeão e vice campeão aqui em Cruzeiro do Sul e ganhei outras motos. Tudo é Deus. É Deus que me dá firmeza em cima do touro ” contou o campeão, que vai participar do rodeio de Barretos em São Paulo. ” Eu vou me preparar fisicamente e de cabeça para ir para Barretos. Quero chegar na final lá também “, relata ele, que monta em touros desde criança.

O segundo colocado, Franco Bezerra, de Rio Branco, levou uma moto, no valor de R$ 16 mil e mais R$ 5 mil. Francisco Elias, de Feijó, ficou em 3° lugar e levou R$ 3.000,00 . Júlio Silva, de Ipixuna, no Amazonas, em 4°, ficou com R$ 2.000,00 e Breno Leite, de Mâncio Lima, em 5°, recebeu 1.000,00.

52 peões participaram da Expoacre Juruá. As duas etapas classificatórias e a final foram acompanhadas por milhares de pessoas. ” Esse grandioso evento mostra a dedicação e o carinho que o governador Gladson Cameli tem pelo mundo agro. Ele também conseguiu aumentar a premiação “, destacou Marcos Pereira, organizador do rodeio.

O empresário Osvaldo Dias, que entregou o quadriciclo para o campeão e a moto para a vice em Cruzeiro do Sul, garantiu novidades para a Expoacre em Rio Branco.

Veja a premiação

1° Lugar – Prêmio de R$ 8.500,00 e um quadriciclo

2° Lugar – Prêmio de 5.500,00 e uma moto

3° Lugar – Prêmio de R$ 3.000,00

4° Lugar – Prêmio de R$ 2.000,00

5° Lugar – Prêmio de R$ 1.000,00