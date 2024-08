Jornalista acreano participa de documentário sobre a Transamazônica que será exibido pela Rede Globo

Na próxima quarta-feira, dia 7, o canal de TV por assinatura OFF, que pertence ao Grupo Globo, começa a exibir reportagens da série “BR-320: Muito além da Transamazônica”.

O documentário, que tem duração de seis episódios, conta com a colaboração do jornalista acreano, Josenir Melo, um dos mais premiados da Amazônia.

Josenir, que começou na televisão acreana como repórter cinematográfico, conversou com o ac24horas sobre sua trajetória no jornalismo. Tendo iniciado no jornalismo como repórter cinematográfico, a carreira de Josenir ganhou um outro patamar quando passou a se aventurar no para motor, fazendo reportagens, principalmente, sobre os céus acreanos. “Estou na área da televisão desde a década de 80. Ganhei vários prêmios como repórter cinematográfico e também na área de edição. Há quase 15 anos eu migrei para o para motor, que é um esporte radical, que só veio a somar na minha profissão. Eu já trabalhava com drone, já tinha conhecimento de imagens aéreas, mas eu precisava de mais autonomia, então eu fiz o curso de para motor, foi um dos primeiros em Rio Branco, mas a intenção era agregar o voo com as imagens aéreas”.

De quem ficava apenas atrás das câmeras, Josenir Melo passou a ser videomaker e fazer as próprias matérias. “Aí e comecei a fazer séries para a TV mesmo. Na TV Gazeta fiz uma série de reportagens chamadas “Aventura no ar”, que fez muito sucesso”, conta.

Com o sucesso do trabalho nas alturas, o trabalho do profissional acreano passou a chamar atenção, foi quando começaram a surgir convites para participar de séries pelo país. ”Com a divulgação desse meu trabalho, eu fui descoberto por um grande ícone do para motor nacional, o Sylvestre Campe e há cinco anos eu faço, como convidado a produção de séries com ele, inclusive para Europa”, afirma

Josenir Melo fala do novo trabalho, que estreia na próxima semana no canal OFF.

“Essa é a última série que a gente produziu. Nós começamos a gravar em meados de setembro do ano passado. Foram quase 60 dias de gravação pela BR- 230, a Rodovia Transamazônica, que é bem famosa, bem conhecida no Brasil. E a gente vem contando a história da BR, das pessoas que moram as suas margens ali, que foram assentadas, tem muitas histórias interessantes, história de garimpo, história de indígena, o público vai gostar muito”, conta.

Um diferencial no trabalho feito nessa série é que Josenir trabalhou com o filho, que foi colaborador no projeto. “Foi muito bacana, nesta época no ano passado, meu filho ainda não era piloto, mas ajudou no projeto. Hoje, com 13 anos, é o piloto mais novo do Brasil a pilotar em para motor, para trike e voo livre”, conta orgulhoso.

O primeiro episódio do documentário “BR-320: Muito além da Transamazônica” do canal OFF será exigido na próxima quarta, a partir das 19h30 (horário Acre).