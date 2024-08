Nicolás Maduro acusa líder da oposição de ter pacto com Elon Musk e o diabo

O líder venezuelano, Nicolás Maduro, acusou na segunda-feira (19) a líder da oposição, María Corina Machado, de ter um pacto com o diabo e com o dono do X, o bilionário Elon Musk.

Os ataque de Maduro contra Machado ocorrem em meio à disputa sobre quem ganhou a eleição presidencial venezuelana — a autoridade eleitoral, controlada por Maduro, afirma que o político bolivariano foi reeleito; visão contestada tanto pelo candidato da oposição Edmundo González quanto por uma série de autoridades mundiais e pelo Carter Center, o principal observador eleitoral que acompanhou o pleito.

“Não deixo a política ao ego de um indivíduo que acredita ser sobrenatural e faz pactos satânicos com Elon Musk e a igreja satânica de Detroit, como faz María ‘violência’ Machado (referindo-se à líder da oposição María Corina Machado). Não depende de uma pessoa, de um ego ou de um pacto satânico”, afirmou Maduro no lançamento de uma consulta à população para o desenvolvimento de projetos regionais.

A CNN entrou em contato com a equipe de María Corina Machado para comentar as acusações de Maduro, mas por enquanto não houve resposta.