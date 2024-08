Campeonato Brasileiro: veja as chances de título do seu clube após a 23ª rodada

O empate por 2 a 2 entre Vitória e Cruzeiro na noite desta segunda-feira (19) encerrou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não mexeu com a parte de cima da tabela. O Botafogo segue líder, com 46 pontos, um a mais que o segundo colocado Fortaleza.

Porém, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, os cearenses têm mais chances de título que os alvinegros cariocas.

Segundo o levantamento da UFMG, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda tem 45,9% de probabilidade de ser campeão da Série A, contra 33,8% do Botafogo.

Flamengo, com 7,2%, Palmeiras, com 5,7%, e Cruzeiro, com 3,5%, vêm logo na sequência.

As chances de título no Campeonato Brasileiro 2024

1. Fortaleza – 45,9%

2.Botafogo – 33,8%

3.Flamengo – 7,2%

4.Palmeiras – 5,7%

5.Cruzeiro – 3,5%

6.São Paulo – 1,9%

7.Bahia – 1,7%

8.Atlético-MG – 0,18%

9.Athletico-PR – 0,053%

10.Internacional – 0,033%

11.Vasco – 0,023%

12.Red Bull Bragantino – 0,022%

13.Criciúma – 0,016%

14.Juventude – 0,013%

15.Grêmio – 0,008%

16.Fluminense – 0%

17.Cuiabá – 0%

18.Vitória – 0%

19.Corinthians – 0%

20.Atlético-GO – 0%