NFL no Brasil: partida deve dar uma mostra da capacidade da liga em gerar dinheiro

A primeira partida da liga de futebol americano NFL no Brasil, disputada entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, deve movimentar cerca de US$ 60 milhões (R$ 326 milhões) na cidade de São Paulo, segundo estimativas da prefeitura. Se tratando dessa máquina de fazer dinheiro, a expectativa para o jogo de 6 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo, não surpreende – apenas em 2023, a liga americana teve uma receita de US$ 13 bilhões (R$ 70 bilhões), segundo o site Sportico.

Os altos valores se refletem nos salários: 12 jogadores da NFL recebem, em média, US$ 40 milhões (mais de R$ 200 milhões) por temporada. As duas equipes que vão se enfrentar em São Paulo têm, somadas, valor de mercado de US$ 10,6 bilhões (R$ 57,7 bilhões), segundo levantamento da revista Forbes. Os Eagles, a 10ª franquia mais valiosa da NFL, têm valor estimado de US$ 6 bilhões (R$ 32,7 bilhões), enquanto os Packers, avaliados em US$ 4,6 bilhões (R$ 25 bilhões), ocupam a 20ª posição entre os 32 times da liga.

Dados de novembro de 2022 da Sponsorlink, pesquisa do Ibope Repucom, mostram que 35,4 milhões de brasileiros se identificam como fãs de futebol americano, de um total de 110,5 milhões de internautas com 18 anos ou mais.

Um dos principais fatores para o crescimento da NFL no país é a expansão das transmissões dos jogos. Para essa temporada, além da ESPN na TV paga, do Star+ no streaming e da TV aberta com a RedeTV, a CazéTV irá transmitir o confronto no Brasil e os demais jogos internacionais.

Dentro da linha de manter os fãs engajados o ano todo e realizar grandes eventos para reforçar a marca, a liga vai promover um fim de semana de ativações para celebrar o primeiro jogo no Brasil: A NFL Experience, uma ação conjunta com a SP Turis e a Prefeitura de São Paulo que ocorrerá de maneira gratuita no Parque Villa-Lobos, entre os dias 6 e 8 de setembro. O espaço também contará com ativações do Miami Dolphins e do New England Patriots, que têm presença no mercado brasileiro por meio do Programa de Mercados Globais da NFL.

Para Léo Rizzo, especialista em grandes eventos e CEO da Soccer Hospitality, essas ativações são importantes para fidelizar os fãs. “Temos observado um movimento cada vez maior das grandes ligas esportivas em criar esse tipo de ativação. É o caso da NBA House, por exemplo”, conta. “Isso ajuda não somente a fomentar o interesse do público pela modalidade, mas também a fidelizar os fãs. Por isso, esse tipo de festividade acerta muito ao oferecer vivências únicas, o que acaba contando com uma grande aderência das pessoas.”