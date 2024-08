Bitcoin e ethereum caem com correção em dia de dados da inflação nos Estados Unidos

O preço do bitcoin cedia nesta quarta-feira (14), devolvendo os ganhos da sessão anterior e se mantendo sem um rumo consistente na semana.

A dinâmica da principal criptomoeda ocorre após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos reforçar a aposta em relaxamento monetário brando pelo Federal Reserve (Fed), um quadro já precificado pelos ativos no mercado amplo.

O bitcoin cedia 2,5%, a US$ 58.864,63 nas últimas 24 horas até perto das 16h30 (de Brasília), segundo a Binance. O ethereum perdia 1,2%, a US$ 2.656,03 no mesmo intervalo.

Nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor (CPI, em inglês) de julho veio em linha com as expectativas, deixando o mercado sem argumentos consistentes para alterações significativas nas apostas sobre a dose do relaxamento monetário pelo BC americano.

As criptomoedas seguem com comportamento vacilante desde o forte nervosismo que assolou os ativos com a divulgação dos dados abaixo do esperado do mercado de trabalho nos EUA no dia 2 de agosto.

Nas notícias relacionadas a blockchain, o órgão regulador do mercado da Austrália disse, em informe divulgado nesta quarta-feira, que estava processando a operadora de bolsa do país, a ASX, por fazer declarações enganosas sobre a substituição de sua plataforma de negociação Clearing House Electronic Subregister System (CHESS). O regulador argumentou que eram enganosas as declarações da ASX que afirmavam que a substituição do sistema permanecia “no caminho certo para entrar em operação” em abril de 2023 e estava “progredindo bem”.

A atualização, revelada em 2017, foi vista como um projeto ambicioso para integrar a tecnologia de criptografia às negociações diárias nos mercados de capital globais.

Mas o projeto foi abandonado em 2022 após atrasos repetidos, gerando críticas à ASX pelo setor bancário, governo e pelo banco central da Austrália, segundo o Financial Times.