“Não prometeu, mas fez”, diz produtor rural sobre Bocalom em gravação de propaganda

Na manhã desta quinta-feira (29), o candidato à reeleição para a prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), visitou o Barro Alto, na região da Transacreana, onde gravou mais uma parte de seu programa eleitoral. Durante a visita, o prefeito destacou a pavimentação dos ramais: o trecho conhecido como “Subida do Inferno”.

De acordo com Bocalom, as melhorias feitas por sua gestão na região mudaram a realidade dos habitantes dali, tornando o local trafegável em todas as estações do ano. “Sempre disse que não adianta incentivar o produtor a produzir se não houver condições de escoar a produção. Neste primeiro mandato, estamos entregando 1.500 km de ramais, e no próximo, entregaremos mais 1.000 km, garantindo que todos os ramais de Rio Branco sejam trafegáveis o ano inteiro”, afirmou o candidato.

Lartes Borges, um dos moradores locais, relembra como da antiga realidade e compara com a situação atual.“Antigamente era muito ruim, a estrada era péssima. Entrava e saía prefeito e nada mudava, mas o Bocalom veio e fez. Não prometeu, mas fez”, disse.