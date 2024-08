8º Festival da Banana terá shows de Marília Tavares e Forró Boys no município de Rodrigues Alves

O 8º Festival da Banana, de Rodrigues Alves, terá início no dia 7 de setembro e contará com os shows nacionais de Marília Tavares e a banda Forró Boys. De acordo com a prefeitura, os dois shows serão realizados no dia 11, no Estádio Pedro Santana.

Na programação, consta ainda uma cavalgada. Anualmente, o Festival da Banana movimenta a economia local, com a exposição e comercialização de produtos oriundos da banana e eventos ligados ao setor agropecuário.

O município é o maior produtor de banana do Vale do Juruá e o produto é vendido para outras cidades, incluindo a capital, Rio Branco.