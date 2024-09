Na Expoacre, veterinário fala sobre cuidados com animais do rodeio

O veterinário Guilherme Viana, encarregado dos cuidados com os animais durante a Expoacre 2024, foi entrevistado pelo jornalista Leônidas Badaró na noite deste sábado (31), no Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco (AC). Na entrevista, Viana detalhou as medidas implementadas para garantir que os animais sejam tratados com respeito e cuidado durante a 49ª edição da Expoacre, que se encerra no dia 8 de setembro.

Com o apoio da Sem Fronteiras, o ac24horas e o Ecos da Notícia realizam a transmissão da maior feira agropecuária do Acre. Durante a entrevista, o veterinário enfatizou que a estrutura do evento foi elogiada este ano, principalmente por atender às necessidades dos animais e assegurar um ambiente saudável e seguro.

“Padronizamos o espaço para que os animais se sintam confortáveis. Eles têm acesso a água e um espaço adequado para se movimentarem. Não permitimos nenhuma forma de machucar os animais. Eles participam voluntariamente da atividade física e, após a competição, retornam para seu espaço de descanso”, explicou o veterinário.

Além disso, Viana mencionou que tanto os peões quanto os animais passam por treinamentos específicos para se prepararem para as competições. “Assim como os peões treinam, os animais também têm um treinamento específico. Eles seguem uma dieta balanceada e um regime físico para garantir que estejam na melhor forma possível quando chegam às competições. São verdadeiros atletas”, destacou.

Ao final, o veterinário destacou a relação de cuidado e respeito com os animais em rodeios, destacando o esforço dos organizadores e profissionais em garantir que as práticas sejam realizadas de maneira ética e segura. “Os animais são parte fundamental do rodeio, tanto quanto os peões. Eles merecem todo o cuidado e respeito, e é isso que buscamos promover em eventos como este”, concluiu Guilherme Viana.