América Condomínio é novidade da ALB Construção

Com 10 anos de atuação no mercado imobiliário acreano, a ALB apresenta as inovações do mais recente empreendimento da cidade, o América Condomínio. “É um valor exclusivo que você não encontra no mercado acreano”, informa Tiago Farias. Trata-se de um condomínio residencial.

Não são apartamentos. “A localização é excelente por apenas 350 mil reais”, antecipa aos jornalistas Marcos Venícius e Joyceli Abreu. O condomínio deve ser concluído em 30 meses, em fevereiro de 2027.

São 78 unidades construídas em duas fases. Na primeira fase, 45 unidades serão entregues. A localização do condomínio é no bairro Jardim América, uma das regiões nobres da cidade.

No portfólio da ALB, tem o Goya Residence, uma referência em empreendimentos de alto padrão no mercado imobiliário regional. Outro empreendimento para o mesmo público é o Vivaldi Residence. O América Condomínio está no mesmo nível de atuação. “É a nossa galinha dos ovos de ouro”, compara Tiago Farias, da ALB Construção.

O empreendimento pode ser adquirido por financiamento da Caixa Econômica Federal. Até 90% do preço do imóvel pode ser financiado. “Você precisa iniciar o processo garantindo apenas 10 por cento do valor”, afirma.

Rua Minas Gerais, 1.186, Bairro Preventório, é o endereço da construtora. O telefone de contato é: 9-9989-1412.