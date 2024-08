Em Rio Branco, motociclista sofre fratura após colisão com carretinha reboque estacionada em ciclovia

Na noite desta quarta-feira (31), um acidente ocorreu na Avenida Antônio da Rocha Vianna, no bairro Vila Nova, em Rio Branco. Raimundo Irineu Oliveira de Souza, de 61 anos, sofreu uma fratura no antebraço esquerdo após colidir sua motocicleta Titan 150 vermelha contra uma carretinha estacionada.

De acordo com testemunhas, o senhor Raimundo não percebeu a carretinha estacionada na lateral da avenida enquanto trafegava no sentido centro-bairro, resultando na colisão. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo, sofrendo uma fratura no antebraço esquerdo.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou rapidamente uma ambulância de suporte básico ao local. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam Raimundo ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Raimundo foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com, uma fratura no antebraço direito, um corte contuso na região do supercílio direito e algumas escoriações pelo corpo. Apesar da gravidade do acidente, seu quadro clínico é considerado estável.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), esteve no local para realizar os procedimentos necessários. A carretinha foi conduzida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) por estar estacionada na ciclovia e com o licenciamento atrasado. Devido à remoção da motocicleta do local, não foi possível realizar a perícia no veículo.