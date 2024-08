Vice-prefeita de Rio Branco se envolve em acidente de trânsito em colisão entre carro e motocicleta

A vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão (PSD), se envolveu em um acidente de trânsito na segunda-feira (12), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Conjunto Solar, na capital acreana. O acidente ocorreu entre o veículo de Galvão e uma motocicleta conduzida por Vanilson Ferreira da Silva, de 38 anos, funcionário da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb).

Segundo informações do diretor da Emurb, José Assis Benvindo, fornecidas ao G1-AC, Silva, que trabalha como rasteleiro, responsável pelo acabamento e reparo nas pavimentações asfálticas, estava retornando para casa quando ocorreu a colisão com o veículo da vice-prefeita.

De acordo com o registro de ocorrência do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), o condutor do automóvel informou que dirigia no sentido Centro/bairro e iniciou uma manobra de conversão à esquerda em direção à Rua Senira Nogueira. No momento, a motocicleta tentou uma ultrapassagem pela contramão e colidiu na lateral dianteira do carro. O condutor do carro realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro a Silva. Ele sofreu escoriações leves no joelho e na canela e foi imobilizado para transporte. Com os sinais vitais estáveis, o funcionário da Emurb foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral, em Rio Branco.

A prefeitura de Rio Branco informou que não irá se pronunciar sobre o acidente envolvendo Marfisa Galvão. Até o momento, a vice-prefeita também não se manifestou sobre o ocorrido.