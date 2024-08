Governo só deve divulgar no fim de semana as regras da Cavalgada da Expoacre 2024 em Rio Branco

Apesar de confirmada, o governo do Acre ainda não divulgou as regras da tradicional Cavalgada, evento que abre anualmente a Expoacre.

Questionado pelo ac24horas, o governo respondeu que ainda não tem definido as regras e como vai ocorrer a Cavalgada deste ano. A organização é realizada pela Secretaria de Turismo, mas tem a participação de outros órgãos e entidades.

Com as informações divulgadas somente duas semanas antes do evento, já que a Exposacre começa no próximo dia 31 de agosto, mais uma vez o evento não deve contar com as tradicionais e numerosas comitivas. No ano passado, o evento foi considerado frustrante, já que contou com um público bem menor do que o registrado em anos anteriores.

A Expoacre este ano acontece de 31 de agosto a 8 de setembro no Parque de Exposições Wildy Viana e a previsão para o início das inscrições das comitivas deve ocorrer até o próximo sábado.