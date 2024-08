Jenilson Leite terá reuniões com equipe, coordenação e entrevista em podcast

O candidato Jenilson Leite, do PSB, inicia sua agenda nesta segunda-feira (26) com uma reunião matinal com sua equipe de comunicação. O encontro vai alinhar as estratégias e reforçar a presença do candidato nos meios de comunicação.

À tarde, Leite participará do podcast do ContilNet, onde discutirá suas propostas e responderá a perguntas dos jornalistas.

Para encerrar o dia, o candidato se reunirá à noite com a coordenação de sua campanha. A reunião terá como foco a análise das atividades da campanha e o planejamento das próximas etapas.