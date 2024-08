Estudantes do Ifac conquistam bronze na Olimpíada Nacional em História do Brasil

Estudantes do campus Rio Branco do Instituto Federal do Acre (Ifac) conquistaram uma medalha de bronze na final da 16ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), realizada neste final de semana em Campinas (SP). A competição contou com a participação de aproximadamente 50 mil inscritos de todo o país.

Os estudantes do ensino médio técnico integrado do campus Rio Branco, que participaram da competição, passaram por seis fases entre os meses de maio e junho para garantir suas vagas na etapa final. A equipe “Vitória-Régia”, formada pelas alunas Ísis Teles, Izabelly Freire e Laryssa Santos, do curso técnico em Redes de Computadores, foi considerada a melhor da região Norte. As estudantes contaram com a orientação do professor de História João de Lima Cabral. Já a equipe “Nawa”, composta por Ana Tereza Barbosa, Sophia Braga e Edson Oliveira, do curso técnico em Edificações, foi classificada como a melhor do Acre, sob a orientação da professora Flávia Alves Simoura Silva.

O professor João Cabral, coordenador da equipe do IFAC que representou o Acre na competição, comemorou o resultado expressivo dos alunos. “Entre 50 mil inscritos, ficamos entre os 60 melhores. Para nós, foi uma conquista recebida com muita alegria, pois sabemos das dificuldades enfrentadas pelos alunos do instituto. Passamos por um momento de greve durante algumas fases da Olimpíada e ainda lidamos com as aulas. Mesmo assim, os estudantes superaram as adversidades e alcançaram um resultado de grande relevância. Esse desempenho demonstra que, apesar dos desafios, temos alunos de qualidade e que é possível investir em educação e alcançar resultados expressivos como esse em uma Olimpíada Nacional”, destacou.

Cabral também ressaltou a importância desse tipo de conquista para motivar outros alunos e promover o ensino de qualidade no estado. “Recebemos esse resultado com muito orgulho e felicidade. Trabalhamos para que, todos os anos, possamos ter mais alunos participando e obtendo resultados ainda melhores em outras etapas das Olimpíadas”, concluiu o professor.