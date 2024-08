Inquérito indica furto qualificado em invasão à casa de conselheira do Tribunal de Contas

A Polícia Civil ainda não concluiu as investigações sobre a invasão à residência da conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC) Dulcineia Benício de Araújo, ocorrida no último dia 22 de junho, mas o inquérito deve apontar para um caso de furto qualificado.

Dois homens quebraram o portão de acesso à casa, foram direto na janela do quarto da conselheira, que não estava em casa com a filha.

A ação dos bandidos causou suspeitas, já que muitos objetos de valor foram deixados para trás, além da desconfiança de que a ação foi planejada, reforçada pelo fato de dias antes da invasão, câmeras de monitoramento terem sido roubadas e de que outros criminosos, além dos dois que invadiram à residência, participaram, dando apoio.

Após a divulgação do caso, a Polícia Civil declarou que as investigações estavam avançadas e que um dos carros que deu apoio aos bandidos, já havia sido identificado. No entanto, após se passar mais de um mês do fato, as investigações ainda não foram concluídas.

A reportagem do ac24horas procurou o diretor-geral de Polícia do Acre, Henrique Maciel, que declarou que a demora na conclusão foi provocada pelas férias do delegado responsável pelas investigações. No entanto, afirmou que as investigações apontam para um caso de furto qualificado. “As investigações estão bem avançadas e caminham para a conclusão de um furto qualificado. Com o retorno das férias do delegado responsável, v amos concluir o inquérito e encaminhar ao Judiciário”, afirmou.