Programa Universidade Para Todos: divulgado o resultado da primeira chamada

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, no Portal Único de Ensino Superior, o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2024. Nessa edição, o Prouni terá duas chamadas sucessivas. Os candidatos selecionados deverão comprovar as informações prestadas durante a inscrição, conforme os prazos estabelecidos para cada chamada.

Documentação – De acordo com o Edital nº 22/2024, o prazo para entrega da documentação dessa primeira chamada vai até 14 de agosto. O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação por meio virtual/eletrônico.

A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento. Caso não seja possível, informará colaboradores para receberem a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver candidatos pré-selecionados, nos horários de funcionamento da instituição.

Segunda chamada – O resultado da segunda chamada do Prouni sairá no dia 20 de agosto. Já a apresentação dos documentos pelos estudantes deverá ser feita até 30 de agosto.

Lista de espera – Os interessados em participar da lista de espera deverão manifestar seu interesse por meio da página do Prouni , nos dias 9 e 10 de setembro de 2024. A lista de espera estará disponível no dia 13 de setembro, no Sistema do Prouni (Sisprouni) , para consulta pelas instituições de educação superior e pelos candidatos.

Confira a programação completa do Prouni 2/2024:

Prouni – Criado em 2004 pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O Prouni ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior.

Por: Ministério da Educação (MEC), com informações da Secretaria de Educação Superior (Sesu)