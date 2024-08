Ingrid Oliveira chora em desabafo sobre saúde mental e relata relacionamento abusivo

A atleta dos saltos ornamentais, Ingrid Oliveira, eliminada nos Jogos Olímpicos de Paris na última segunda-feira (5), publicou vídeos em sua conta no Instagram, nesta sexta (9), nos quais desabafa sobre sua saúde mental.

A saltadora ainda expôs ter vivido um relacionamento abusivo. A brasileira revelou não estar bem psicologicamente e fisicamente. Segundo Ingrid, o vídeo foi gravado no início do mês de julho.

“Evoluir também é deixar ir, e enfrentar meus maiores medos e encará-los de frente, sem medo de me expor a coisas que um dia me feriram, me fizeram chorar e tiraram meu sono à noite. Deixar ir tudo que um dia já me machucou é o maior ato de amor que eu poderia fazer para mim mesma”, escreveu na legenda.

“Fiz esse vídeo no dia 6/7, e desde então refleti se postava ou não esse desabafo, se valeria ou não a pena expor coisas que sempre guardei para mim, mas vi que guardar tudo me fez adoecer. Então estou aqui, expondo coisas que ninguém nunca saberia, que muita gente passa por isso no off, porque não quero mais que isso assombre minha mente”, iniciou.

Saúde mental no esporte

Ingrid revelou lidar com problemas psicológicos causados pela rotina de atleta. A saltadora disse lidar com a condição há alguns anos.

“O meio esportivo é assim. Não que a gente não possa se expressar, mas isso pode soar como fraqueza. Não pelo que as pessoas acham, mas o que a gente mesmo acha da gente. Quando a saúde mental não está bem, não é sobre os outros, é sobre a gente. A gente se sente fraco de não conseguir lidar, e tem tanta gente que consegue lidar tão bem com as coisas. Pelo menos é como eu me sinto”, disse a brasileira.