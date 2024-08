Ex de Iza, Yuri Lima rescinde contrato com Mirassol

O jogador Yuri Lima não joga mais pelo Mirassol. O volante e o clube paulista rescindiram o contrato. O ex-namorado da cantora Iza tinha vínculo com o clube da Série B do Campeonato Brasileiro até o final desta temporada.

Yuri deixou o Leão em comum acordo. Com pouco espaço no time, o meio-campista entrou em campo pela última vez em 10 de julho.

No empate por 2 a 2 com o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista, ele marcou seu segundo gol da carreira. Durante o jogo, Iza anunciou nas redes sociais o término do relacionamento, após uma traição por parte do jogador.

Yuri Lima no Mirassol

Contratado no início de 2023, Yuri Lima conquistou rapidamente a titularidade no time paulista. Entretanto, este ano, ele perdeu espaço no time após o retorno do meia Neto Moura.

O pai da filha de Iza ainda sofreu com lesões ao longo da temporada. Em 2024, ele entrou em campo apenas sete vezes.

A Ponte Preta demonstrou interesse no jogador, mas as negociações não avançaram. Após ficar afastado por dois meses devido a uma lesão no pé, Yuri treinou normalmente no Mirassol até concluir a rescisão do contrato.

Pelo Mirassol, o volante disputou 40 jogos e fez um gol.