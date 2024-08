Influencer suspeito de desviar doações para filha com paralisia é preso em Goiás

A Polícia Civil de Goiás prendeu, nesta sexta-feira (2), o influenciador Igor Viana, de 24 anos, suspeito de cometer diversos crimes contra a filha de dois anos, que tem paralisia cerebral. Igor e a mãe da criança são investigados pelos crimes de estelionato, desvio de proventos de pessoa deficiente, discriminação de pessoa com deficiência, constrangimento de criança e maus-tratos.

A prisão preventiva dos pais foi pedida pela Polícia Civil, que já investigava o caso desde junho, após novos elementos tornarem clara a prática do crime de estelionato — uma vez que eles pediam doações para a menina nas redes sociais, mas usavam o dinheiro em benefício próprio — e do surgimento de indícios de que os dois estariam atrapalhando as investigações.

O pedido de prisão de Igor foi aceito pela Justiça, mas o pedido contra a mãe foi indeferido. O influenciador foi preso em Goiânia, enquanto estava em um apartamento locado através de uma plataforma online.

A polícia afirmou que deve concluir o inquérito do caso ainda nos próximos dias. Igor foi levado até a Unidade Prisional de Anápolis e está à disposição da Justiça. A criança segue sob a responsabilidade da avó paterna.

Relembre o caso

O influenciador digital Igor Viana debochou de policiais militares e imitou de forma jocosa os trejeitos da filha de 2 anos de idade, que possui paralisia cerebral. A atitude dele foi relatada pela conselheira tutelar Grazielle Ramos, que esteve na casa da família, em Anápolis, para retirar a criança do convívio dos pais em junho deste ano.

O Conselho Tutelar atua no caso da família de influenciadores desde o começo do mês de junho. A polícia começou a apurar possíveis crimes de maus tratos, constrangimento e estelionato por parte dos pais da menina após denúncias de que eles estariam desviando o dinheiro das doações feitas por seguidores da família nas redes sociais, arrecadados para contribuir com o tratamento da criança.

Igor teria feito piadas em relação à doença da filha na presença da conselheira. “Ele chegou até a imitar a criança com deficiência, ele falava o tempo inteiro que eu fiz foi um favor para ele, porque agora sim, ele vai ficar famoso e sempre com muito deboche”, contou Grazielle.