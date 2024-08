Em meio à maratona de decisões, São Paulo e Flamengo duelam pelo Brasileiro

São Paulo e Flamengo iniciam, às 21h30 (de Brasília) deste sábado (3), no MorumBIS, um mês repleto de decisões. Envolvidos em disputas decisivas da Copa do Brasil e Libertadores, os times dão uma pausa na série de mata-matas prevista para agosto e voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro, em confronto válido pela 21ª rodada.

O Tricolor está na sexta posição, com 32 pontos, e precisa da vitória para se manter no G6 e poder se concentrar nos confrontos eliminatórios com mais tranquilidade.

O Rubro-Negro, que ainda tem um jogo adiado a cumprir, tem 40 pontos e defende a liderança.

Depois de encarar os cariocas, o São Paulo decide uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Goiás, na próxima quarta-feira (7). No próximo dia 15, a equipe inicia as oitavas de final da Copa Libertadores contra o Nacional, do Uruguai, em Montevidéu.

Já o Flamengo volta a capital paulista na próxima quarta-feira (7) para decidir o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. O time abriu vantagem sobre o Palmeiras ao vencer por 2 a 0 no Rio.

Pelo mata-mata da Libertadores, o adversário será o Bolívar, com o primeiro jogo, no Maracanã, no dia 15 de agosto.

Como chega o São Paulo

O Tricolor disputa a partida sem o atacante Luciano, que está suspenso. O jogador deve ser substituído por Erick, que recebeu elogios do técnico Luis Zubeldía. Wellington Rato também disputa a posição.

O São Paulo continua com os desfalques dos volantes Pablo Maia e Alisson, que estão em recuperação de cirurgias na coxa e no tornozelo, respectivamente. O meia Galoppo, desfalque nos últimos nos jogos como dores no dorso do pé direito, é dúvida.

Na Série A, o time atravessa uma fase irregular. Nos últimos cinco jogos, foram dois empates e duas derrotas, além de uma vitória.

Como chega o Flamengo

Embalado pelas três vitórias consecutivas no Brasileirão e a ótima atuação diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil, o Rubro-Negro colocará mais uma vez a força do elenco à prova neste sábado.

Luiz Araújo e Pedro, suspensos, Everton Cebolinha (dores musculares) e De La Cruz (dores no joelho direito) estão fora da partida.

Por outro lado, Bruno Henrique está totalmente recuperado e voltará ao time após quase um mês em recuperação. O camisa 27 deve ter a companhia de Gabigol e Carlinhos no ataque.

Para controlar a minutagem do elenco em meio à série de decisões, outras mudanças devem acontecer no time, como as entradas de Wesley, Viña, David Luiz e Allan.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Lucas; Ferreira, Erick (Wellington Rato) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña; Léo Ortiz, Allan e Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos.Técnico: Tite

Motivo: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data e horário: 3 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)



Local: Estádio MorumBIS, em São Paulo (SP)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Onde assistir a São Paulo x Flamengo pelo Brasileirão

TV: Premiere e TV Globo

Premiere e TV Globo Tempo real: CNN Esportes