Idoso é morto a golpes de ripa na cabeça em residência no 2° Distrito da Capital

O idoso José Rodrigues Pereira, de 64 anos, foi morto a golpes de ripa na cabeça na noite desta segunda-feira, 5, no quintal de sua própria residência, situada na Rua da Sanacre, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia, moradores ouviram gritos e pedidos de ajuda vindos da casa de José e visualizaram vários homens fugindo do local. Ao averiguarem o que tinha acontecido, encontraram o idoso desmaiado e sangrando muito na região da cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por José, que já se encontrava morto.

Policiais militares do 2° Batalhão isolaram a área para a realização dos trabalhos do perito em criminalística, que constatou que a vítima apresentava vários cortes, provavelmente causados por golpes de ripa na região da cabeça. Em seguida os Policiais Militares realizaram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

Após o término dos trabalhos periciais, o corpo de José Rodrigues foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).