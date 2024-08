A bandeira do Acre hasteada na Gameleira, em Rio Branco, amanheceu enrolada no para-raios na manhã desta terça-feira, 6, dia em que se comemora os 122 anos da Revolução Acreana.

De acordo com informações obtidas pelo ac24horas, o problema é de conhecimento do governo do Estado desde ontem (5) e ainda nesta manhã uma equipe deve se deslocar até lá para tentar, com uso de técnicas de rapel, escalar o mastro para normalizar a posição da bandeira.