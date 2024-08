Horóscopo 2024: confira a previsão de hoje (11/08) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Aproveite o domingo para curtir as delícias da intimidade, pensar nas mudanças que deseja e se preparar para uma semana agitada. Aprender outro idioma e ampliar conexões com pessoas de fora aumentarão a motivação. Solte a curiosidade e descubra novidades nas redes. A fase trará mais mobilidade, brilho e muita criatividade. Encontre soluções originais para viabilizar um novo projeto.

Touro (21/04 – 20/05)

Fortaleça amizades e ganhe mais segurança nas relações. Reflexões sobre a vida aumentarão os desejos de mudanças na carreira e de embarcar num novo empreendimento. Explore seus talentos, desenvolva novas habilidades e reformule planos. O domingo será gostoso na companhia da família ou de amigos de longa data. Aprofunde o diálogo nas relações, expresse seu carinho e gratidão.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

O domingo será de trabalho. Programe a agenda da semana, adiante tarefas ou organize ideias. Conversas num tom profundo reaproximarão alguém da família ou uma antiga relação. Derrube velhas barreiras e reconheça a força do destino em sua história de vida. Um velho projeto poderá ganhar nova versão. Recupere papéis, fotos e documentos do passado e valorize seu percurso.

Câncer (21/06 – 22/07)

Criatividade, reconhecimento e amor não vão faltar neste domingo que será animado, com conversas profundas e trocas esclarecedoras. Se estiver só, circule ou marque presença nas redes e dê chances ao acaso. Uma nova paixão poderá começar devagar com Mercúrio retrógrado, evite julgamentos e críticas, antes de saber o que está acontecendo. Deixe o coração aberto!

Leão (23/07 – 22/08)

Aproveite o domingo para conversar com irmãos, primos ou pessoas próximas e resolver assuntos de família. Será um bom momento também para acertar as contas, ajustar planos e rever investimentos. Mercúrio retrógrado pedirá maior organização financeira, repense o orçamento, renegocie contratos insatisfatórios e firme bons acordos nesta fase. Despesas com dentista e saúde pesarão no bolso.

Virgem (23/08- 22/09)

Encontros significativos e novas relações marcarão este domingo que trará abertura a novas atividades e planos para o futuro. Objetivos pessoais serão repensados, com Mercúrio retrógrado. Avalie uma proposta profissional com calma. Você poderá finalizar um longo ciclo, assumir novos desafios e partir para uma ação mais global no trabalho. Conquistas e mais prestígio pela frente!

Libra (23/09 – 22/10)

Assuntos financeiros estarão em destaque neste domingo que trará considerações importantes sobre investimentos, trabalho e a busca de maior estabilidade. Valorize seus talentos e habilidades. A fase trará autoconfiança e desenvolvimento pessoal. Aproveite o Mercúrio retrógrado para se conhecer melhor e respeitar sua sensibilidade. Na dúvida, siga a intuição. Fortaleça sua rede social!

Escorpião (23/10 – 21/11)

O domingo reserva momentos deliciosos, autoestima, emoções fortes e muito carinho. Aproveite para encontrar pessoas queridas e descobrir novos focos de interesse. Conversas de hoje mexerão com sua cabeça, você poderá mudar opiniões e a maneira de pensar. Caminhos de maior realização profissional estarão iluminados, aposte em mudanças. Sucesso e poder em alta!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Pense globalmente, fique por dentro de notícias internacionais e amplie sua visão. O domingo trará reflexões sobre o futuro e novos planos no amor. Se pensa em morar fora ou trabalhar com parceiros estrangeiros, planeje os próximos passos. Assuntos de família interferirão nas decisões de moradia e de viagens. Aproveite o dia para relaxar, sonhar alto e determinar novas metas.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Alimente a alma com boas leituras, programas culturais e encontros significativos. Amizades especiais abrirão sua cabeça e despertarão novos focos de interesse. Pare de “bater na mesma tecla” e crie novas melodias com os recursos adquiridos em experiências passadas. O domingo trará cura emocional e paz de espírito. Mudanças virão para melhor. Brilhe e divulgue o trabalho!

Aquário (21/01 – 19/02)

Decisões de hoje trarão mais segurança financeira e estabilidade para o futuro. Resolva assuntos financeiros com o par, planeje mudanças e novos investimentos. O domingo trará soluções inteligentes e perspectivas positivas na carreira. Aproveite o Mercúrio retrógrado para aprofundar o tom das conversas íntimas, desenhar planos de crescimento profissional e renovar os sentimentos.

Peixes (20/02 – 20/03)

Planeje uma viagem com antecedência. O domingo trará otimismo e confiança numa relação especial. Aproveite o Mercúrio retrógrado para ir mais fundo no amor e fortalecer a união. Planos de longo prazo darão segurança e entusiasmo com novos projetos. Reúna a família e tome decisões. Você está com força total para abrir novos caminhos no trabalho e melhorar condições financeiras.