Horóscopo 2024: confira a previsão de hoje (10/08) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

O coração falará mais alto neste sábado que favorece o amor, a relação com os filhos e também novas conexões. Se estiver só, uma conversa inteligente e animada poderá despertar paixão numa interação nas redes ou num encontro casual. Solte a curiosidade nos relacionamentos e amplie contatos num ambiente diferente. Curso e atividade física ampliam chances de novo envolvimento.

Touro (21/04 – 20/05)

O prazer estará nas coisas simples neste sábado. Aproveite para explorar seus dotes culinários ou almoçar com a família e discutir planos. Investimentos em conforto ou um negócio imobiliário e decisões financeiras farão parte das conversas de hoje. Assuntos de trabalho também rodarão na sua cabeça nesta fase de mudanças na carreira. Reflita sobre novos projetos e amplie soluções.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Adote uma postura proativa e movimente a vida com um projeto autoral. O sábado será criativo e animado. Circule, tome a iniciativa nos relacionamentos, reúna amigos e curta momentos deliciosos em ótima companhia. Se estiver em busca do amor, um envolvimento poderá acontecer de maneira inusitada e transformar seus conceitos. Um projeto da casa poderá ser adiado, reflita mais.

Câncer (21/06 – 22/07)

O carinho da família fará diferença no seu dia que será focado nos investimentos, estudos e planos para o futuro. Acalme o coração, fortaleça a autoestima e reflita sobre a evolução da carreira. O Sol iluminará caminhos de crescimento financeiro e de estabilidade. Aproveite também para vencer a preguiça, se cuidar e receber pessoas queridas. Conversas de hoje inspirarão e esclarecerão dúvidas.

Leão (23/07 – 22/08)

Notícias de longe, novidades de amigos e conexões num novo ambiente movimentarão este sábado que será repleto de novidades. Aproveite o Mercúrio retrógrado para organizar as finanças, programar pagamentos e equilibrar o orçamento. Planeje mudanças com antecedência. Valerá fazer economia e aumentar as reservas para concretizar os planos de longo prazo. Novo ciclo pela frente!

Virgem (23/08- 22/09)

Preocupações financeiras podem acelerar decisões profissionais. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio em seu signo para repensar objetivos e planejar mudanças no trabalho. Oportunidades de evolução da carreira não faltarão nesta fase. Finalize um longo ciclo e invista no seu futuro. Vênus, também em seu signo, atrairá novas relações e negócios. Conquistas e sucesso pela frente!

Libra (23/09 – 22/10)

Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para se fortalecer interiormente. O sábado será gostoso para cuidar da beleza, da imagem e do seu equilíbrio. Cultive o amor próprio, eleve os sentimentos e jogue a autoestima para cima. Você está mais perto do que imagina de realizar um sonho e aumentar seu prestígio. Planos de estudo e de viagem ao exterior ganharão força, hoje!

Escorpião (23/10 – 21/11)

O sábado será gostoso para relaxar, dormir mais e ceder à preguiça. Recarregue as baterias e aumente a sintonia com sua força interior. Mudar de ambiente e contemplar a natureza serão ótimas opções para o seu bem estar e equilíbrio energético. Aproveite para soltar a imaginação e enriquecer seus projetos. Você poderá dar um passo poderoso na carreira em breve. Sucesso pela frente!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Conexões com pessoas de fora, viagem a dois ou abertura a novos relacionamentos manterão o astral em alta. Aproveite o sábado para fazer amizades e curtir prazeres diferentes. Horizontes estarão mais amplos. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para refletir sobre o futuro e acertar os rumos. Metas profissionais poderão mudar. Novas experiências e aventuras pela frente!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Visualize o futuro que você deseja e tome decisões sobre o trabalho. Um novo projeto poderá decolar e promover mudanças positivas em sua vida. Aproveite o sábado para cuidar do corpo e alimentar a alma com programas culturais. Música, arte, sintonia com a espiritualidade e novas conexões tornarão o dia especial. Experiências de hoje darão no que pensar. Poder em alta!

Aquário (21/01 – 19/02)

Algo maior se desenhará para o futuro. O dia trará alinhamento nas relações, sintonia com uma missão especial e novos planos. Respostas existenciais e íntimas orientarão escolhas e rumos. Conte com apoio do par nas decisões de mudança. Se estiver em busca do amor, uma paixão esquentará o clima. Aprenda com novas referências. Casamento e associações em alta!

Peixes (20/02 – 20/03)

Viajar será tudo de bom neste sábado. Curta momentos restauradores perto da natureza ou explore outra cultura. Valerá também caminhar no parque e fazer atividades ao ar livre com o par e inventar uma programação diferente. Aproveite para aprofundar o tom das conversas e aumentar a confiança no casamento ou namoro. Cenário positivo pela frente, pense a longo prazo no trabalho.