Custo da construção no Acre chega a R$ 1.942,63 o metro quadrado

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,05% no Acre em julho, segundo estudo do IBGE divulgado nessa sexta-feira (9). Assim, construir no Estado do Acre segue encarecendo e os preços dos insumos e mão-de-obra já acumulam alta de 3,57% em 2024 e de 4,09% em 12 meses.

O preço do metro quadrado da construção civil no Acre é de R$ 1942,63, valor que só perde para o de Santa Catarina (R$2000,20).

Com alta nas categorias profissionais, Rio de Janeiro foi o estado com a maior taxa em julho, 1,61%. No Pais o Sinapi fechou em 0,40% no mês de julho, ficando 0,16 ponto percentual abaixo do índice de junho (0,56%) O acumulado nos últimos 12 meses foi de 2,66%, resultado acima dos 2,49% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O acumulado no ano registrou 1,97%. O índice de julho de 2023 foi de 0,23%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.748,99 em junho para R$ 1.756,01 em julho, sendo R$ 1.009,31 relativos aos materiais e R$ 746,70 à mão de obra. Ou seja: o preço do Acre é bem superior à média nacional. A parcela dos materiais com taxa 0,30%, apresentou alta significativa tanto em relação ao mês anterior (-0,05%), quanto em relação ao resultado de julho de 2023 (0,01%), 0,35 e 0,29 pontos percentuais, respectivamente. Essa taxa corresponde a maior registrada desde outubro de 2022 neste segmento.

Já a mão de obra, com índices 0,53%, e menos acordos coletivos que no mês anterior, registrou queda em relação a junho (1,40%), 0,87 ponto percentual. Comparado a julho de 2023 (0,53%), o índice se manteve.

De janeiro a julho os acumulados foram: 0,75% (materiais) e 3,65% (mão de obra). Já os acumulados em 12 meses ficaram em 0,76% (materiais) e 5,35% (mão de obra), respectivamente.

A região Nordeste, com alta todos os estados, ficou com a maior variação regional em julho, 0,60%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,24% (Norte), 0,45% (Sudeste), 0,09% (Sul) e 0,20% (Centro-Oeste).