Grávida, médica invade contramão e causa acidente em Xapuri

Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira, 21, na rodovia estadual AC-485, mais conhecida como Estrada da Borracha, acesso da cidade de Xapuri a BR-317, envolvendo duas caminhonetes, por pouco não teve consequências mais graves aos ocupantes dos veículos.

De acordo com os boletins registrados pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a médica Janara de Lima Nascimento trafegava pela rodovia no sentido à cidade, conduzindo uma SUV Toyota Hilux SW4, quando perdeu o controle do veículo e colidiu com uma Ford Ranger que seguia em sentido contrário.

Com a colisão, a Ford Ranger capotou várias vezes e a SW4 apenas saiu da pista. No veículo, viajavam cinco pessoas, além do condutor, Edson Vieira do Nascimento, que reclamou de fortes dores no pescoço.

Os passageiros eram: Alberto Alencar de Almeida Júnior, que sofreu escoriações nos braços; Josineide Melo Duarte, que sofreu escoriações na mão direita; Josiane Melo Duarte, que apresentava hematomas no ombro esquerdo, e a menor Maria Luísa Duarte Alencar de Almeida, que sofreu escoriações no dedo indicador direito

No momento do atendimento, Edson e Alberto estavam aguardando no local em que estava o veículo e as outras três passageiras haviam sido encaminhadas ao hospital Epaminondas Jácome por terceiros.

A condutora da SW4, Janara, que está grávida, também foi conduzida para o hospital, onde estava recebendo atendimento médico, depois de quando, segundo as informações, seria encaminhada para Rio Branco. Segundo o relato feito no boletim do Corpo de Bombeiros, ela não tinha ferimentos aparentes.

