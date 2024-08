Governo do Acre forma 86 oficiais e sargentos e entrega equipamentos à Segurança Pública

Em parceria com a Polícia Militar do Estado do Acre, o governo realizou, no auditório do Detran, na Estrada Dias Martins, a formatura de 86 militares, sendo 45 oficiais de administração e 41 sargentos que concluíram o curso de aperfeiçoamento. Além disso, foram entregues equipamentos, materiais e acessórios para as Forças de Segurança, totalizando um investimento de R$ 3.369.371,08.

Durante a solenidade, o governador Gladson Cameli (PP) parabenizou a Polícia Militar pela habilitação dos oficiais e sargentos, que contribuirá para o fortalecimento da segurança na sociedade. “Agradeço a toda a equipe e ao comando da Polícia Militar, essa instituição tão importante que protege a vida das pessoas. Como governador, meu papel é reforçar, prestigiar e proporcionar condições para que nossos policiais cumpram sua missão com segurança. Por isso, mantenho o compromisso de respeitar e melhorar as condições de trabalho dos servidores em todas as áreas. Precisamos criar essas condições, e a equipe tem contribuído muito para a segurança pública, que era um grande desafio. Os números mostram a eficiência de todas as nossas forças, e a Polícia Militar desempenha um papel crucial nesse contexto”, afirmou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias, destacou a importância dos cursos realizados. Segundo ele, a sensação é de dever cumprido. A carga horária dos cursos foi de 510 horas-aula, em modalidade presencial e complementar. “A satisfação de um dever cumprido se reflete na capacitação e qualificação dos nossos agentes. Esses cursos são de extrema importância para a instituição, pois aperfeiçoam nossos militares, preparando-os para as promoções a primeiros-tenentes e subtenentes, além de habilitar aqueles que já são subtenentes”, explicou.

O evento também marcou a entrega de equipamentos, materiais e acessórios para as Forças de Segurança do estado do Acre. O coronel Luciano Dias ressaltou a importância desses investimentos. “Essa entrega faz parte das ações da Secretaria de Segurança Pública. São equipamentos destinados à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Civil e à Polícia Penal, reforçando ainda mais a segurança pública em nosso estado”, destacou.

O militar Adalio Pontes de Souza, diplomado como oficial de administração, recebeu das mãos do governador Gladson Cameli a Medalha Major Donato Oliveira por sua dedicação aos estudos.

Itens Entregues:

-10 unidades – Câmera Fotográfica para a PCAC (Fundo Nacional de Segurança Pública) – Valor: R$ 58.000,00; – 10 unidades – Câmera à Prova D’Água para a PCAC (Emenda de Bancada) – Valor: R$ 6.400,00; -1.400 unidades – Algemas de Punho para a PMAC (Fundo Nacional de Segurança Pública) – Valor: R$ 1.253.624,00; -12 unidades – Ferramenta para Desencarceramento para o CBMAC (Emenda de Bancada) – Valor: R$ 550.497,00; -590 unidades – Mobiliário em Geral (Poltronas, Cadeiras, Armários) para a PMAC (Fundo Nacional de Segurança Pública) – Valor: R$ 455.870,00; -36 unidades – Aquecedor de Água para Turbilhão, Banco Mocho sem Encosto, Cronômetro Digital Regressivo para a PMAC (Fundo Nacional de Segurança Pública) – Valor: R$ 8.812,00; – 607 unidades – Mobiliário em Geral (Mesas, Cadeiras, Sofás, Beliches) para a PMAC (Fundo Nacional de Segurança Pública) – Valor: R$ 404.755,09; – 1 unidade – Destilador de Água para Bancada (110V) para a PCAC (Emenda de Bancada) – Valor: R$ 1.096,99; – 171 unidades – Armários para Alojamento para o CBMAC (Fundo Nacional de Segurança Pública) – Valor: R$ 136.800,00; – 105 unidades – Beliches de Madeira para Colchão de Solteiro para o CBMAC (Fundo Nacional de Segurança Pública) – Valor: R$ 63.000,00; – 6.389 unidades – Projéteis de Borracha e Granadas para a PMAC (Emenda Parlamentar Senador Alan) – Valor: R$ 412.540,00; – 80 unidades – Fardamento para a PCAC (Fundo Nacional de Segurança Pública) – Valor: R$ 17.976,00.