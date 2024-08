Juíza aceita cão como autor de ação contra tutora após suspeita de castração caseira

Theo foi levado à clínica veterinária My Clinic Saúde Animal com sangramentos e sinais de infecção. Durante o atendimento, segundo a veterinária Aline München, a tutora confessou a castração caseira.

“Ele chegou com os testículos dilacerados, sem os testículos, só com o saco escrotal mesmo, com muito sangramento, muito mal. Ele praticamente não ficava em pé. Ele estava com uma hemorragia há mais de 48 horas”, relatou a veterinária em vídeo publicado nas redes sociais.

Aline contou ainda que o cachorro teria sido amarrado, sem medicação, e suturado com linha de anzol. Theo passou por uma cirurgia e, segundo o último boletim da clínica, está bem.

A própria clínica veterinária entrou com a ação judicial contra a tutora. O processo pede que ela perca a guarda definitiva do cachorro e seja condenada a pagar pelo tratamento e pelos danos causados.

Para o advogado Rodrigo Rammê, especializado em Direito Animal, e que atua no processo em nome da clínica, a inclusão do cachorro como autor da ação é a “busca pelo reconhecimento da condição do Theo como sujeito de direito”.

“A Constituição Federal assegura a todo sujeito de direito o acesso à Justiça. Não bastasse, através da colocação do animal como autor da ação, busca-se uma reparação ao dano sofrido pelo animal, como ser senciente que é, violado em sua dignidade e que sofreu física e emocionalmente. Eventual indenização, a esse título, deverá reverter em benefício do animal vítima, administrado por sua representante legal”, afirmou.

O debate sobre a categorização dos animais no Direito brasileiro ainda é um desafio. No Código Civil, por exemplo, seu status passou de “coisa” para “bem” – o que, na prática, continua atraindo para eles o regime jurídico de objeto.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconhece, desde 1978, os animais como “seres sencientes”. Isso significa que, se eles são capazes de sentir, não podem ser tratados como objetos.