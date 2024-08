Governo do Acre divulga doação de 400 terrenos para construção de casas no bairro Cidade do Povo

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 19, o extrato do Termo de Autorização permitindo que o Instituto de Previdência do Acre (AcrePrevidência) faça a doação do próprio governo de cerca de 400 terrenos na Cidade do Povo, em Rio Branco.

Nos lotes serão construídas habitações de interesse social do Programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”.

Cada terreno tem cerca de 200 metros quadrados, com preço que variam de R$ 21 mil a R$ 30 mil.

Ao todo, são três lotes com cerca de 400 terrenos desmembrados para a construção de unidades habitacionais.

No final do ano passado, o governo federal anunciou que o Acre terá 2.432 unidades habitacionais do programa.