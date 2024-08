Fiocruz indica redução de doenças respiratórias em Rio Branco

O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz aponta para aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no interior do Acre, mas há probabilidade de 75% de queda em Rio Branco. Em nível nacional há indícios de queda na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e de aumento na de curto prazo (últimas três semanas).

A diminuição da SRAG no agregado nacional, de acordo com o estudo, deve-se a uma queda ou interrupção no crescimento das SRAG por vírus sincicial respiratório (VSR) e influenza A em boa parte do país.

A Fiocruz vê crescimento das SRAGs em São Paulo e Bahia. Em ambos os estados, esse crescimento se concentra em crianças e adolescentes de dois a 14 anos. A análise observou também sinal de aumento no número de casos de SRAG por Covid-19 entre os idosos nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito federal. Em relação à mortalidade, na população entre 5 e 64 anos a presença do vírus Influenza A predomina entre os óbitos nas semanas recentes.

Referente à Semana epidemiológica (SE) 32, de a 10 de agosto, o estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 10 de agosto.

A atualização mostra que o VSR se mantém como a principal causa de internação e óbitos em crianças até dois anos, ainda que demonstre queda nas últimas semanas. Outro vírus respiratório com destaque para a incidência de SRAG em crianças e adolescentes até 14 anos é o rinovírus.

