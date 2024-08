Gestão do Prefeito Tião Bocalom fica em 21º lugar no ranking de competitividade entre as capitais

O Ranking de Competitividade dos Municípios 2024, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), na semana passada traz uma nova perspectiva sobre a eficiência e a qualidade da gestão pública nas maiores cidades do Brasil. O estudo anual avaliou 404 municípios com base em uma série de indicadores.

Segundo o levantamento realizado pelo CLP, enquanto cidades como Florianópolis, São Paulo e Vitória lideram o ranking com pontuações acima de 64 pontos, Rio Branco, sob a gestão do atual prefeito Tião Bocalom, aparece em 21º lugar com uma pontuação de 50,27. Já na região Norte, Rio Branco está em 4º lugar com a mesma nota de 50,27, atrás de Palmas (TO), Manaus (AM) e Ji-Paraná (RO). Entre todos os 404 municípios avaliados, Rio Branco ocupa no ranking geral 216ª posição, o que representa uma queda de três posições em relação ao ano anterior.

A quinta edição do ranking é baseada em 65 indicadores, agrupados em 13 pilares temáticos: sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações.

No pilar de economia, Rio Branco está classificada na 157ª posição, com uma pontuação de 39. Na inserção econômica, a cidade ocupa o 273º lugar com uma nota de 38,85, refletindo dificuldades na atração de investimentos. A inovação e dinamismo econômico também apresentam desafios, com a cidade na 216ª posição e uma nota de 17,36. Em contraste, no pilar de telecomunicações, rio branco alcança a 294ª posição com uma nota de 62,86. A classificação em capital humano é 30ª, com uma nota de 44,23.

No setor de instituições, Rio Branco ocupa a 53ª posição geral. O funcionamento da máquina pública está bem posicionado na 29ª posição, com uma nota de 84,05, evidenciando uma administração pública eficiente.

No pilar da sociedade, Rio Branco enfrenta desafios em várias áreas. No meio ambiente está classificado na 77ª posição com uma nota de 70,63. A qualidade da saúde está na 183ª posição com uma nota de 69,91, e a qualidade da educação está na 235ª posição com uma nota de 47,05. A segurança apresenta um desempenho relativamente melhor, com a 235ª posição e uma nota de 81,93. O acesso à educação e o acesso à saúde ocupam as 243ª e 345ª posições, respectivamente, com notas de 28,82 e 47,85. O saneamento está na 372ª posição com uma nota de 50,61.