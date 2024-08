Dólar sobe 1% após indicação de Galípolo no comando do BC e força do exterior

O dólar à vista fechou com alta de 0,99%, disparando no final da sessão desta quarta-feira (28), após a indicação de Gabriel Galípolo será indicado pelo governo para a presidência do Banco Central.

A moeda norte-americana também teve impulso do exterior, com os investidores esperando pela divulgação do balanço de resultados da Nvidia, uma das ações mais importantes de inteligência artificial de Wall Street.

Qual a cotação do dólar hoje?

O dólar comercial fechou em alta de 0,99%, a R$ 5,556 na compra e na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento (DOLc1) tinha alta de 0,87%, a 5.557 pontos.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em leve alta de 0,18%, cotado a R$ 5,5028. Em agosto, a divisa acumula baixa de 1,76% ante o real.

Dólar comercial

• Compra: R$ 5,556

• Venda: R$ 5,556

Dólar turismo

• Compra: R$ 5,582

• Venda: R$ 5,762

O que aconteceu com o dólar hoje?

O dólar operou com alta frente ao real ao longo de toda a sessão, mas ampliou os ganhos na parte da tarde, após a indicação de Gabriel Galípolo será indicado pelo governo federal para a presidência do Banco Central.

Pela manhã, os ganhos da divisa norte-americana tiveram impulso no exterior, à medida que investidores aguardavam a divulgação do balanço trimestral da Nvidia e de mais dados econômicos.

O resultado da Nvidia deve servir como um termômetro do apetite dos investidores ao mostrar o desempenho em geral e dos setores ligados a alta tecnologia e inteligência artificial. Além disso, os investidores aguardam pela divulgação da segunda leitura do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos e do índice PCE de preços de julho que saem ao longo da semana.

No cenário nacional, a indicação de Galípolo como presidente do Banco Central a partir de janeiro de 2025 foi o destaque do dia. Além disso, o presidente Lula vai indicar mais três diretores para o Banco Central para iniciar junto com o diretor de política monetária.

A indicação de Galípolo para o comando do BC já era largamente esperada pelo mercado, mas após a confirmação trazida pelo governo as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) renovaram os picos do dia.

Com o anúncio, agentes de mercado aumentaram as apostas de que o comitê irá aumentar os juros no próximo encontro, em setembro. “É provável que, para ganhar credibilidade, Galípolo vote a favor de um aumento na taxa de juros na próxima reunião, alinhando-se com seu discurso.” diz Evandro Buccini, Sócio e Diretor de gestão de crédito e multimercado da Rio Bravo Investimentos.

Termômetro do nervosismo do mercado, o dólar também acelerou ante o real. A moeda à vista atingiu a cotação máxima de R$ 5,5656 (+1,14%) às 16h38, já na reta final dos negócios e repercutindo o anúncio.