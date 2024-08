Final de semana será de calor intenso e chuvas isoladas no Acre

O pesquisador Davi Friale em boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (15) afirma que este final de semana será de muito sol e calor intenso, com temperaturas máximas oscilando entre 34ºC e 37ºC. As mínimas devem variar entre 19ºC e 22ºC no vale do Rio Acre, e entre 21ºC e 24ºC no centro do estado e no vale do Juruá.

A previsão também alerta para a possibilidade de chuvas passageiras e pontuais em qualquer município do estado, especialmente entre sábado (17) e segunda-feira (19), devido à aproximação de uma massa de ar úmido vinda do oceano atlântico.

“A incursão de duas massas de ar polar deixaram o tempo muito seco e ensolarado, com noites frias, no Acre. Nestes últimos seis dias, a umidade do ar mínima atingiu 20%, em Rio Branco, a menor dos últimos anos, e a menor temperatura registrada no estado foi 12,4ºC, no interior, e 14,5ºC, em Rio Branco. Já, nesta quinta (15), Rio Branco começou o dia com 17,4ºC e Epitaciolândia, com 15,4ºC, ou seja, o calor começa a retornar. Portanto, este fim de semana será quente, com muito sol, mas poderão ocorrer chuvas passageiras e pontuais em qualquer município do estado, principalmente entre sábado, dia 17, e segunda-feira, dia 19, devido à aproximação de uma massa de ar úmido, vindo do oceano Atlântico”, destacou.