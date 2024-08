Filho de Angélica e Luciano Huck chama a atenção em novas fotos: “Cresceu”

A apresentadora Angélica, 50, usou as redes sociais para compartilhar fotos de sua viagem de férias com o marido, o também apresentador Luciano Huk, 52, e os filhos: Joaquim, 19, Benício, 16 e Eva, 11. Uma das fotos, envolvendo o filho do meio, chamou a atenção por ele ter “crescido”.

“Nada melhor do que desconectar da rotina e se conectar com o que realmente importa: amor, risadas e momentos inesquecíveis. Explorando novos lugares, aproveitando cada instante e criando memórias que aquecem o coração”, escreveu Angelica em seu perfil no Instagram.

Dentre fotos com Luciano Huck e todos os filhos, um registro de Benício sem camisa gerou comentários sobre seu corpo, incluindo um do apresentador Marcos Mion.

“Olha o Benny dando sinais de bodybuilding”, comentou Mion. “Sarada e o Benício mais ainda! Chocada! Como ele cresceu”, pontuou Andréa Rosa Garcia, esposa do ator Márcio Garcia.

“Onde eu parei no tempo que Benício já está desse tamanho?”, comentou um internauta. “Benício cresceu. Estou velha”, escreveu outro. “Que rapaz lindo”, elogiou uma usuária.