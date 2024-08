González emite comunicado e assina como “presidente eleito” da Venezuela

O candidato da oposição da Venezuela, Edmundo González, publicou nas redes sociais, nesta segunda-feira (5), um comunicado pedindo para ser proclamado vencedor das eleições, e assinou a declaração como “presidente eleito da Venezuela”.

Na mensagem, também assinada pela líder da oposição, María Corina Machado, González voltou a dizer que tem provas irrefutáveis de que venceu a eleição. Os opositores também pediram que as Forças Armadas não reprimam o povo e cumpram seus deveres constitucionais.

“Fazemos um chamado à consciência dos militares e policiais para ficarem ao lado do povo e de suas próprias famílias. Com esta violação massiva dos direitos humanos, o alto comando alinha-se com Maduro e os seus vis interesses”, disse o comunicado.

Questionada pela CNN se González estava se autoproclamando presidente, a equipe de Machado disse que “Edmundo González Urrutia é o Presidente Eleito da Venezuela. É o que defendemos neste comunicado conjunto. Somos os legítimos ganhadores da eleição de 28 de julho, temos como demonstrá-lo e por isso queremos que respeitem a decisão do povo”.

A autoridade eleitoral da Venezuela proclamou Nicolás Maduro como vencedor na votação de 28 de julho, dizendo que ele foi reeleito com cerca de 51% dos votos.

Já a oposição diz que a sua própria contagem detalhada mostra que González provavelmente recebeu 67% dos votos, vencendo por uma margem de quase 4 milhões de votos e ganhando mais que o dobro do apoio de Maduro, um resultado alinhado com pesquisas de boca de urna independentes.