Filha de Kurt Cobain e Courtney Love aparece em foto rara; veja

A artista Frances Bean Cobain, 32, filha do músico Kurt Cobain (1967-1994) e da cantora Courtney Love, 60, foi vista em uma rara foto publicada em suas redes sociais na segunda-feira (19). Ao lado de seu marido, o atleta Riley Hawk, 31, ela aparece comemorando seu aniversário, segurando um bolo.

Discreta nas redes sociais, onde raramente publica fotos em que seu rosto aparece, Frances cresceu longe dos holofotes, chegando a usar um pseudônimo para cursar a faculdade de artes na Bard College no estado de Nova York, nos Estados Unidos.

Courtney Love foi casada com Kurt Cobain entre 1992 e 1994 e Frances foi a única filha dos dois. A artista mora na Califórnia e se casou com o Hawk em 2023, mas o relacionamento dos dois começou em 2021. Ela já foi casada com o músico Isaiah Silva, mas se divorciaram em 2016.

O marido comemorou o aniversário de Frances em uma publicação em seu Instagram com a legenda “Feliz aniversário para minha rainha”.