Festival do Milho terá cavalgada e três atrações nacionais em Porto Walter

Porto Walter, no alto Rio Juruá, está preparando a nona edição do Festival do Milho com cavalgada, jogos esportivos, atividades artísticas e culturais e três shows com nomes que despontam no cenário nacional. O festival, que celebra a importância do milho para a economia e a cultura do município, ocorrerá nos dias 05, 06 e 07 de setembro. A cavalgada marcará a abertura oficial do evento.

Jaldo Rodrigues, da Banda Sem Retoque, Deavele Santos e Galã do Piseiro se apresentarão para o público.

O festival contará com comidas típicas, muitos pratos à base do milho, artesanatos locais e atividades recreativas para todas as idades. “Estamos empenhados em garantir um evento seguro e organizado para a população, seguindo todas as normas de segurança e saúde. É um momento importante para nossos agricultores, que mostram seus produtos e para os empreendedores, que tem oportunidade de bons negócios neste período”, citou a assessoria de comunicação da prefeitura de Porto Walter.