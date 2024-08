Casal vítima de queda de avião em Vinhedo tem caixões unidos com alianças

Os corpos da fisiculturista Daniela Schulz Froda e de seu marido, o policial rodoviário Hiales Carpine Froda, foram velados na segunda-feira (12) em Santa Rosa, cidade natal de Daniela, localizada no Noroeste do Rio Grande do Sul.

O casal, que residia em Ubiratã, Paraná, há cinco anos, estava prestes a embarcar para os Estados Unidos, onde Daniela participaria de uma competição. Durante a despedida, amigos e familiares prestaram suas homenagens emocionadas às vítimas, inclusive uma fita branca e alianças unindo os caixões.

Familiares relembram história do casal

Fátima Corrêa, madrinha de Daniela, compartilhou uma lembrança carinhosa, que foi quando a vítima conheceu o amado. Sua afilhada contou que levaria o namorado para a familiar conhecer.

A irmã de Daniela também relembrou um momento especial, mencionando que, há pouco mais de 10 dias, a família havia visitado Daniela no Paraná. Emocionada, ela disse que, se soubesse que aquele abraço seria o último, teriam ficado abraçadas por mais tempo.

Velório de casal marcado por comoção no Paraná

O velório prossegue nesta terça-feira (13) em Moreira Sales, no Paraná, com o sepultamento do casal marcado para às 10h. A cerimônia de despedida é marcada por grande comoção, com amigos e familiares se despedindo e homenageando o casal. Além dessas vítimas, outras 60 pessoas perderam a vida com a queda da aeronave ATR-72 da Voepass, em Vinhedo, na última sexta-feira (09).

Antes da tragédia, Daniela havia compartilhado nas redes sociais um vídeo sobre os momentos que antecederam o embarque no avião em Cascavel, mencionando a viagem que faria com o esposo e a escala em Guarulhos.