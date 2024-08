Festival de Farinha terá 4 atrações musicais e previsão de 175 mil pessoas

A sofrência do cantor Pablo, o forró e arrocha do Coyote, o romantismo de Biguinho Sensação e a seresta do Lairton dos Teclados, já confirmados para o Festival da Farinha 2024, vão agradar a todos os gostos musicais do público de Cruzeiro do Sul. A sétima edição do evento vai ser realizada de 28 a 31 de agosto no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, pela primeira vez. O público esperado é de 40 mil pessoas por noite, podendo chegar a até 55 mil pessoas no show do Pablo. “Nós acreditamos que haverá público de 40 mil pessoas por noite, chegando a 55 mil no show do Pablo do Arrocha“, cita o Secretário da Casa Civil da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Ney Williams.

Além de grandes atrações nas 4 noites, o Festival terá outras novidades, como a premiação de R$45 mil para a realeza da festa e para a mandioca e os subprodutos. O número de empreendedores também será bem maior no local e três modelos de Casa de Farinha, a tradicional, a industrial e a móvel, estarão expostas para os visitante do Festival.

No local, a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar vagas para 170 empreendedores das áreas de alimentos e bebidas, além de artesanato, brinquedos, plantas e outros itens.

“Teremos vagas para bares, para restaurantes de médio porte, que podem ser ampliadas, para restaurantes de pequeno porte, e para os churrasquinhos também com possibilidade de ampliação”, citou Ney.

Ele também enfatizou a preparação para a segurança e a logística do evento: “Teremos um grande quantitativo de seguranças particulares, apoio da Polícia Militar , e estamos buscando alternativas de transporte para garantir que todos tenham acesso ao espaço. O estacionamento vai custar a metade do valor cobrado na Expoacre Jurua. Além disso, a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade está trabalhando para organizar toda a logística necessária”, pontuou.

Como já é tradição, a farinha de mandioca será produzida no local, bem como os subprodutos, como tapioca, beiju e outos. O concurso que premia os agricultores será realizado e os valores somam R$ 25 mil. Serão premiadas a melhor farinha, a maior mandioca e outras modalidades.

A premiação do rei, rainha, príncipe e princesa do Festival será de mais de R$ 20 mil em dinheiro e itens como Carteira Nacional de Habilitação e iPhone.

Grande parte da estrutura montada para a Expoacre Juruá, que foi encerrada no último dia 4, no Estádio Arena do Juruá, será reaproveitada para o Festival da Farinha de Cruzeiro. Um parque infantil, exposição e venda de veículos, espaço da indústria e uma Feira de Agricultura Familiar, também estarão no espaço.

Shows:

Na abertura do Festival da Farinha, no dia 28, haverá show do Pablo do Arrocha, com início às 21 horas;

No dia 29, sobe no palco principal o cantor Coyote;

No dia 30, Lairton dos Teclados faz a festa do público;

Dia 31 Biguinho Sensação fecha o Festival da Farinha.

O evento contará com artistas locais que se apresentarão nos palcos alternativos do Festival: em frente aos restaurantes, no estande da Secretaria Municipal de Agricultura e na área dos Pequenos empreendedores. Também farão pré-shows e pós-show. As apresentações têm início às 18 horas e serão encerradas às 3 horas da manhã.