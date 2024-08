Acre decreta emergência devido ao aumento de doenças infecciosas

O governo do Acre decretou Situação de Emergência em saúde pública no Acre nesta terça-feira, 20. Conforme publicação do Diário Oficial, o motivo é o aumento brusco da ocorrência de doenças infecciosas geradas por bactérias no Estado do Acre.

O governo afirma que o número de focos ativos nos últimos meses foi superior ao mesmo período do exercício anterior e que essa proporção tende a se agravar diante da projeção de baixos índices de precipitação, temperaturas elevadas e baixo percentual de umidade relativa do ar, bem como diminuição dos rios e aumento da ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos próximos meses.

O entendimento é de que o status de Situação de Emergência dar ao poder público mais condições de preservação do bem-estar da população e das atividades socioeconômicas em regiões afetadas, bem como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias, para, em regime de cooperação, combater e atenuar as situações anormais.

O decreto é válido pelos próximos seis meses.