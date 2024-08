Festival da Farinha inicia com multidão no show de Pablo em Cruzeiro do Sul

Um grande sucesso. Assim foi a abertura do Festival da Farinha na noite dessa quarta-feira, 28, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá. O público esperado de cerca de 50 mil pessoas se confirmou e o ponto alto da noite foi o show de Pablo do Arrocha.

“Estou feliz de voltar ao Acre e rever esse público”, disse ele ao ac24horas antes de subir ao palco e abrir o show com a música ‘Tomara’. Pablo passou de um sucesso para outro por cerca de duas horas e cada música era acompanhada pela plateia.

“Amanhã cedo vou trabalhar e nem estou bebendo. Vim com as amigas pela música dele mesmo, que é essa sofrência maravilhosa“, contou operadora de caixa, Alice Aguiar.

O Festival é realizado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul com apoio do governo do Estado e Sebrae. O governador Gladson Cameli e o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual, Nicolau Júnior, subiram ao palco antes do show e agradeceram pela grande presença do público. Cameli elogiou o evento. “Eu quero agradecer ao prefeito por ter aceitado a ideia de aproveitar esse belíssimo espaço aqui, a Arena do Juruá. E o Festival da Farinha é um festival que está nas nossas raízes, está no nosso coração e onde nós produzimos a melhor farinha do mundo é aqui em Cruzeiro do Sul, que é a capital nacional da farinha”, pontuou Cameli.

Para o vice-prefeito Henrique Afonso, esta é a melhor edição do festival, que no novo espaço, reúne 170 empreendedores e expositores. “Aqui temos negócios, entretenimento.

Potencialidades econômicas, renda e ampliação de oportunidade. A gente sabe que no centro da cidade foi excelente no ano passado, mas esse espaço aqui, que serviu para Expoacre, que agora está servindo para o Festival da Farinha, realmente nos dá uma condição em termos de estrutura melhor e fazer um Festival muito vitorioso, com desenvolvimento e de demonstrar nossa potencialidade do ponto de vista econômico e cultural”, destacou Henrique, ao declarar aberto o evento.

“O Festival da Farinha é uma celebração da nossa história. É uma homenagem a cada produtor que se dedicou a produzir o melhor produto do Brasil, que é feito aqui na nossa região. Aqui é uma vitrine e as pessoas têm à oportunidade de colocar o seu produto. Uma oportunidade também escutar uma boa música e reunir as pessoas, reunir as famílias, reunir os amigos para curtir bons shows nacionais que vão ter aqui durante as quatro noites.

Farinha e muito mais da mandioca

No espaço do Festival é possível encontrar de trator a artesanato para comprar. Além do carro chefe, que é a farinha, outros derivados da mandioca podem ser encontrados no local e muita coisa é feita ali mesmo, na hora, como as tapiocas, bolos e o beleu, que é assado na folha da banana.

Os famosos biscoitos de goma, que fazem sucesso, podem ser encontrados em diferentes formatos e embalagens. Enilda Silva, levou para a feira os Biscoitos da Lilinha, que produz com um grupo de mulheres na Vila Assis Brasil, zona rural de Cruzeiro do Sul. “ Eventos assim são uma oportunidade de vendas na hora e negócios futuros“, cita ela.

Realeza do Festival

As 20 candidatas e candidatos aos postos de rei e rainha e princesa e príncipe do Festival da Farinha desfilaram para o público no palco principal do evento, antes do show de Pablo. A final do concurso será realizada nesta quinta-feira, 29. O Festival da Farinha prossegue até sábado, 31.