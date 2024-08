Dólar hoje acompanha exterior e opera em alta com atenção a dados nos Estados Unidos

O dólar à vista opera com alta perante o real nesta quinta-feira (29), ampliando os ganhos da véspera, em linha com a força da divisa norte-americana no exterior, à medida que investidores digerem novos dados sobre a economia dos Estados Unidos a fim de avaliar o tamanho do afrouxamento monetário do Federal Reserve.

O produto interno bruto (PIB) cresceu 3% no segundo trimestre de 2024, acima dos 2,8% previstos pelo consenso LSEG. Já o índice de preços PCE atingiu 2,5% no segundo trimestre.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h52, o dólar comercial operava em alta de 0,63%, a R$ 5,591 na compra e na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento (DOLc1) tinha alta de 0,87%, a 5.557 pontos.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,98%, cotado a 5,5565 reais.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024.

Dólar comercial

• Compra: R$ 5,591

• Venda: R$ 5,591

Dólar turismo

• Compra: R$ 5,582

• Venda: R$ 5,762

O que aconteceu com o dólar hoje?

Os investidores também aguardam a divulgação na sexta-feira do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) dos EUA — a medida de inflação preferida do Federal Reserve — que pode fornecer pistas sobre as perspectivas de taxas nos EUA.

As apostas dos investidores em cortes iminentes nas taxas dos EUA foram ainda mais consolidadas pelos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, na semana passada, de que “chegou a hora” de cortar as taxas, juntando-se ao coro de formuladores de políticas do Fed.

Os mercados precificaram totalmente um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Fed no mês que vem, com 34,5% de chance de uma redução exagerada de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.