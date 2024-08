ExpoAcre Juruá tem rodeio e show da banda Som e Louvor nesta quinta-feira (1°)

A noite da Expoacre Juruá nesta quinta-feira, 1° de agosto, em Cruzeiro do Sul, terá rodeio e o show gospel, o que deve atrair um grande público. A solenidade de abertura das provas de rodeio na arena de rodeio está marcada para as 20h e o show da banda Som e Louvor começará às 20h30.

Na noite de abertura do rodeio haverá a tradição queima de fogos e 25 montarias. Amanhã, 2, os outros 25 peões se apresentam e a final será no sábado,3. A premiação dos 3 peões vencedores do rodeio da Expoacre Juruá 2024, em Cruzeiro do Sul, será de R$ 36.500. O campeão ganhará uma Moto Honda, no valor de 22.000, de patrocínio do Grupo Star Motos. O 2° leva R$ 8.500,00 e o 3° receberá R$6.000,00, somando R$ 36.500.

Show gospel

A Banda Som e Louvor, que se apresenta hoje, foi fundada no ano de 1987, na igreja Assembleia de Deus em Jacundá, no Pará. “Forrozeiro Adorador” está entre os sucessos da banda. O show vai começar às 20h30 e se estender até às 22h.

Outras atrações musicais da Expoacre de hoje são a banda Worship, Eliana Amorim e Natam Araújo.