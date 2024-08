Candidato a vereador pelo MDB faz campanha antecipada em Rio Branco

O candidato a vereador em Rio Branco pelo MDB, Hamilton Lucena, cometeu crime eleitoral ao antecipar a propaganda de sua candidatura.

Nesta manhã de quinta-feira, 1º, o ac24horas flagrou um banner do Lucena com seu número de urna. A propaganda está afixada em um prédio na rua Francisco Mangabeira, no bairro do Bosque.

Ocorre que a publicidade é crime eleitoral. Conforme a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral só é permitida a partir do 16 de agosto. A multa, em caso de infração, varia de R$ 5 mil a R$ 25 mil.