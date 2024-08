Ex-pré-candidato pelo PSOL, pastor Henry Nogueira declara apoio a Bocalom

O pastor Henry Nogueira, ex-pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSOL, anunciou na tarde desta segunda-feira (26) seu apoio ao candidato à reeleição, Tião Bocalom, e seu vice, Alysson Bestene.

A reunião ocorreu no Comitê 22, sede da campanha de reeleição de Bocalom. Nogueira, líder da Igreja Comunidade Gade, localizada no Conjunto Tucumã II, afirmou que a decisão de apoiar Bocalom se baseia na confiança que tem no candidato.

“Hoje nós estamos marcando aqui um novo tempo para o nosso time da política. Estamos declarando apoio total à candidatura do prefeito Tião Bocalom. Acreditamos que ele é o melhor nome para a nova prefeitura e para esse novo tempo em Rio Branco”, destacou o pastor.

Nogueira elogiou o trabalho do prefeito durante o primeiro mandato, ressaltando a seriedade, o compromisso e os valores cristãos que considera essenciais na gestão pública. “Eu sei que o prefeito Bocalom é um homem sério, comprometido, honesto, e que fez muita coisa nesse primeiro mandato. O segundo mandato dele será ainda melhor. A questão dos valores cristãos presentes na campanha do prefeito também conta muito para mim, como pastor e evangélico desde criança”, afirmou Nogueira.

Por sua vez, Tião Bocalom expressou sua satisfação com o apoio recebido. “Estamos muito felizes com a vinda do pastor Henry para o nosso time, para apoiar a nossa candidatura à reeleição. Você sabe que vamos fazer o melhor para Rio Branco, que será uma das cidades de destaque do Brasil e da nossa Amazônia”, declarou o candidato.