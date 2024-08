No Acre, restos mortais são encontrados em área de vegetação durante combate a incêndio e encaminhados ao IML

Na tarde desta segunda-feira (26), a brigada de combate a incêndios da região do Alto Acre, com base em Epitaciolândia, fez uma descoberta macabra durante uma operação de controle de fogo nas proximidades do bairro Nazaré, na periferia de Brasiléia. Durante o deslocamento para conter as chamas que ameaçavam propriedades locais, os bombeiros localizaram restos mortais humanos em uma área de vegetação.

De acordo com as informações, os ossos aparentavam estar no local há mais de uma semana. Imediatamente após a descoberta, a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. O delegado titular de Brasiléia, Erick Maciel, junto com uma equipe de investigadores, compareceu ao local para iniciar os procedimentos investigativos.

O delegado Maciel informou que há suspeitas de que os restos mortais pertençam a um homem de aproximadamente 60 anos, que está desaparecido há cerca de um mês. Segundo informações preliminares, o homem teria saído para trabalhar vestido com o uniforme da prefeitura e, desde então, não foi mais visto. O nome da possível vítima não foi divulgado, e até o momento, não há registros que indiquem envolvimento do homem em atividades criminosas ou violentas.

Dada a condição avançada de decomposição dos restos, é difícil determinar se a morte ocorreu por causas naturais ou de forma violenta. “Vamos proceder com a coleta de DNA dos familiares para confirmar a identidade da vítima. As investigações já começaram para esclarecer as circunstâncias da morte”, afirmou o delegado Erick Maciel.

Os restos mortais foram removidos do local e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames de necrópsia e identificação.